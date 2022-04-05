Небензя назвал депортацию украинцев "спасением"

Российский дипломат больше 10 минут врал на весь мир о войне в Украине. Об этом сообщает 24 канал.

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Небензя цинично пожаловался, что Украина "никак не дает организовать" зеленые коридоры, чтобы вывести мирных людей из "горячих точек". И это при том, что наши члены правительства ежедневно согласовывают гуманитарные коридоры, а россияне их просто обстреливают. Оккупантам безразличны люди – они открывают огонь по всем.

По словам представителя России, из Мариуполя вывезли на территорию государства-агрессора 123,5 тысячи человек, в целом из Украины – 620 тысяч. Небензя этим хвастается и не говорит, что на самом деле россияне разделяют детей с родителями и вывозят людей под дулом автомата.

Традиционно дипломат рассказал сказки о "притеснениях русскоязычного населения". В то же время все люди, которые говорят по-украински в Украине, являются "нацистами". Не обошлось и без упоминаний о Степане Бандере и Романе Шухевиче. В воображении Небензи "нацистами" у нас являются все – особенно молодежь. Но мир якобы этого не видит. Как, кстати, и сами украинцы не видят.

"Проводниками нацистов" российский дипломат назвал наши добровольческие батальоны "Айдар", "Правый Сектор" и "Азов", которые смело воюют с оккупантами. Дальше Небензя зачитал вымышленные истории о том, как будто бы "Азов" издевается над людьми. Также он возмутился, что российские военные "несправедливо" обвиняются в зверствах.

Россия хочет вырезать "раковую нацистскую опухоль" в Украине, то есть всех украинцев

Политик рассказал обо всех преступлениях, которые происходят в Украине, – об убийствах, насилиях, ограблениях и пытках. Однако решил переложить вину на наших защитников, а не на российских подонков.

Заметим, что множество стран мира уже подтвердили, что именно россияне издеваются над мирными украинцами. Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО собрало доказательства о том, что рашисты убивали гражданских в Буче. Однако Россия продолжает лгать и переписывать события на свой манер. К счастью, государству-агрессору никто не верит.

Небензя даже задает риторический вопрос о том, как "мы докатились до такой жестокости" и адресует его украинским военным.

Мы пришли к вам не из-за украинских земель. Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир в Донбасс. Не перемирие, а подлинный долгий мир. А для этого нужно искоренить ту жестокость и вырезать нацистскую раковую опухоль, которая пожирает Украину,

– цинично сказал политик.

Он убежден, что России удастся уничтожить "нацистов", что, по сути, означает всех украинцев.

Кстати, стратегические неудачи российской армии Небензя объяснил тем, что они, мол, не бьют по гражданским объектам и потому продвигаются медленнее. Здесь бы с ним поспорили миллионы украинцев, оставшихся без домов, потому что в них попали российские ракеты.

В завершение Небензя издал отвратительную фразу о том, что россиянам "жаль" украинцев, потому что мы "близкие для них люди". Видимо, убивают они наш народ также из "доброты душевной".