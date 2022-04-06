Зеленский отметил, что во время своего выступления сказал то, что давно нужно было сказать именно в таком формате. Потому что безопасности в мире не существует.

Заметьте эНкебензя эпически оговорился, подтвердив, что трупы мирных за собой оставили русские солдаты

Совет Безопасности существует. А безопасности в мире нет. Ни для кого. Это точно означает, что ООН не может выполнять функции, ради которых создавалась. И виновато в этом только одно государство – Россия,

– заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что Россия дискредитирует ООН и все другие международные институты, в работе которых до сих пор участвует. Страна-оккупант пытается заблокировать все конструктивное и использовать глобальную архитектуру, чтобы распространять ложь и оправдывать зло.