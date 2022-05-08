Лидеры "Большой семерки" отметили, что 8 мая мировое сообщество отмечает завершение Второй мировой войны и конец террора. Люди оплакивают миллионы жертв и выражают уважение тем, кто заплатил высокую цену в войне.

Актуально Путин сказал к 9 мая все закончить на**р, – перехват оккупантов перед "днем победы"

Война России в Украине не была ничем спровоцирована, – G7

Спустя семьдесят семь лет президент Путин и его режим решили вторгнуться в Украину в неспровоцированной захватнической войне против суверенной страны. Его действия позорят Россию и исторические жертвы ее народа,

– говорится в заявлении "Большой семерки".

Москва нарушила международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Страны G7 заверили официальный Киев в полной солидарности и поддержке. Речь идет – о процветании Украины в ее международно признанных границах.

Украина стремится к выводу российских войск со своей территории

Президент Зеленский подчеркнул, что конечная цель Украины – выведение российских войск со своей территории, а также способность защитить себя в будущем. Именно поэтому украинцы рассчитывают на помощь "Большой семерки" в сфере обороноспособности, а также восстановление после войны.

Вместе с международным сообществом мы, G7, оказали и пообещали дополнительную поддержку с начала войны, которая превышает 24 миллиарда долларов США на 2022 год. В ближайшие недели мы усилим нашу коллективную краткосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь Украине ликвидировать экономические угрозы и предоставить базовые услуги ее населению,

– отметили лидеры государств.

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Мировое сообщество приложит все усилия, чтобы привлечь Путина к ответственности

"Большая семерка" в очередной раз осудила нападения на гражданское население и инфраструктуру, что привело к гуманитарной катастрофе в самом центре Европы. Лидеры стран ошеломлены масштабом жертв.

Мы приложим все усилия, чтобы привлечь к ответственности Путина и причастных к этой агрессии, включая режим Лукашенка в Беларуси, за их действия. С этой целью мы будем продолжать сотрудничать вместе с нашими союзниками по всему миру,

– сказано в заявлении.