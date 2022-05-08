Разговоры россиян перед 9 мая

Украинские разведчики перехватили некоторые разговоры российских оккупантов с родными накануне 9 мая. Из их разговоров можно заключить, что в России уже не рады войне против Украины.

Достойно внимания Ни одно зло не сможет спрятаться в бункере – снова будет мир, – Зеленский

Подруга российского военного назвала "самой страшной войной" вторжение России в Украину.

Хуже Чечни. Сейчас идет самая страшная война за всю историю,

– заявила подруга россиянина.

Также она возмущена тем, что в Москве состоится парад на 9 мая. Собеседница оккупанта уверена, что 9 мая что-нибудь произойдет. Также она заявила, что кого-то "вылавливают" в будни.

Подруга другого российского военного поинтересовалась, когда все кончится. Командование вроде бы обещало своим военным, что они к 7 мая вернутся домой.

В ответ собеседница заявила, что президент России Владимир Путин неофициально отдал приказ нанести ядерный удар по Украине.

Путин отдал приказ неофициально, чтобы до 9 мая все это закончить. Если до 9 не закончим, то ядерной хр*нью их всех сжечь и пусть сдохнут все на**ен,

– сказала она.

Перехваченные разговоры россиян с женами



В разговорах оккупантов чувствуется, что они деморализованы и жалуются на большие потери. По их словам, война точно не идет по плану Путина.

Не знаю, по какому плану там идет. Но здесь просто п**дец, здесь происходят просто такие страшные вещи. Нас вчера накрыли. Два 200-х, шесть 300-х. Одним залпом,

– сказал оккупант.

Российские военные мечтают вернуться домой, но понимают, что могут не выжить.

В России готовятся к "дню победы"

В столице России в Москве 9 мая состоится военный парад к "дню победы". На параде должен выступить президент России Владимир Путин.

Эксперты ожидают, что 9 мая Путин может официально объявить войну Украине. Также существует вероятность, что Россия начнет нападение на Молдову.

К слову Разговор G7 и Зеленского в воскресенье намеренно приурочен к 9 мая, – Белый дом

Кроме того, Путин может объявить об аннексии Донбасса или определить независимость непризнанного Приднестровья.

Были разговоры, что российский президент рассматривает возможность объявления всеобщей мобилизации в России.

В Министерстве внутренних дел Украины предупредили, что Россия 9 мая может прибегнуть к провокациям. В частности, есть угроза увеличения количества ракетных ударов.

Следует внимания – обращение Зеленского в День памяти и примирения: смотрите видео