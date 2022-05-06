Встреча G7 в канун 9 мая будет сигналом для Путина

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что время для видеоконференции лидеров G7, в которой примет участие и Зеленский, было выбрано намеренно перед 9 мая.

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Псаки подчеркнула, что президент России Владимир Путин спроектировал в своем желании отметить 9 мая как день, когда он побеждает Украину, что ему действительно не удается.

Я думаю, что ни для кого не должно быть потеряно значение того, когда по какому графику, когда состоится эта встреча G7, то есть за день до Дня Победы в России, который президент Путин, безусловно, спроектировал в своем желании отметить этот день как день. когда он побеждает Украину. Конечно, он не побеждает,

– сказала Псаки.

Каждый год в Москве День Победы отмечают военным парадом и речью Путина. В 2022 году ожидают, что Путин может официально объявить войну Украине. Существует также сценарий, что российский диктатор приступит к полной мобилизации в России.

Представитель Белого дома считает, что встреча "Группы семи" накануне 9 мая будет сигналом для Путина, что Запад сплочен в борьбе против российской агрессии.

"Эта встреча и разговор в воскресенье – это возможность не только показать, насколько сплочен Запад в противостоянии агрессии и вторжению президента Путина, но и показать, что единство нуждается в работе, требует усилий, требует крови, пота, а иногда и слез", – резюмировала Псаки.

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США организуют встречу "Группы семи"

Джен Псаки 5 мая во время брифинга сообщила, что Соединенные Штаты Америки готовят звонок лидеров стран "Группы семи" по поводу агрессии России против Украины.

По данным СМИ, на совещании будет председательствовать канцлер Германии Олаф Шольц . Лидеры G7 намерены обсудить не только ситуацию в Украине, но и санкции против России.

Отметим, что в начале апреля государства G7 поддержали исключение России из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.

Главы МИД стран G7 осудили зверства российских военных в Буче и других населённых пунктах Украины. "Группа семи" заверила, что виновные будут привлечены к ответственности.

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