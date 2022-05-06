Встреча G7 в канун 9 мая будет сигналом для Путина
Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что время для видеоконференции лидеров G7, в которой примет участие и Зеленский, было выбрано намеренно перед 9 мая.
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Псаки подчеркнула, что президент России Владимир Путин спроектировал в своем желании отметить 9 мая как день, когда он побеждает Украину, что ему действительно не удается.
Я думаю, что ни для кого не должно быть потеряно значение того, когда по какому графику, когда состоится эта встреча G7, то есть за день до Дня Победы в России, который президент Путин, безусловно, спроектировал в своем желании отметить этот день как день. когда он побеждает Украину. Конечно, он не побеждает,
– сказала Псаки.
Каждый год в Москве День Победы отмечают военным парадом и речью Путина. В 2022 году ожидают, что Путин может официально объявить войну Украине. Существует также сценарий, что российский диктатор приступит к полной мобилизации в России.
Представитель Белого дома считает, что встреча "Группы семи" накануне 9 мая будет сигналом для Путина, что Запад сплочен в борьбе против российской агрессии.
"Эта встреча и разговор в воскресенье – это возможность не только показать, насколько сплочен Запад в противостоянии агрессии и вторжению президента Путина, но и показать, что единство нуждается в работе, требует усилий, требует крови, пота, а иногда и слез", – резюмировала Псаки.
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США организуют встречу "Группы семи"
- Джен Псаки 5 мая во время брифинга сообщила, что Соединенные Штаты Америки готовят звонок лидеров стран "Группы семи" по поводу агрессии России против Украины.
- По данным СМИ, на совещании будет председательствовать канцлер Германии Олаф Шольц . Лидеры G7 намерены обсудить не только ситуацию в Украине, но и санкции против России.
- Отметим, что в начале апреля государства G7 поддержали исключение России из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.
- Главы МИД стран G7 осудили зверства российских военных в Буче и других населённых пунктах Украины. "Группа семи" заверила, что виновные будут привлечены к ответственности.
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