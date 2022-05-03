Глава Кремля любит хорошие цифры и символизм, потому весь мир ожидает, что он устроит 9 мая. Ранее предупреждали, что Путин намерен показать хоть какие-то успехи в войне с Украиной, поэтому может прибегнуть к эскалации, к более мощным ударам, а то и вовсе разрушительному – использованию ядерного оружия.

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Чиновники Запада долго верили в план Путина использовать символическое значение и ценность этого дня. По их догадкам, президент России может объявить войну Украине или прибегнуть к эскалации боевых действий, а то и к обеим вариантам вместе.

И все же сегодня чиновники склоняются к первому сценарию – Путин официально объявит войну Украине. Следует напомнить, что пропагандистская машина Кремля уверяет свой народ в том, что Россия ведет "специальную военную операцию" с целью "дентификации" украинского народа.

Министр обороны Великобритании поделился своей догадкой о возможном сценарии действий безумного Путина.

"Я думаю, что он попытается выйти из своей "специальной операции". Он готовил поле, закладывая почву для того, чтобы сказать: "Смотрите, сейчас война против нацистов, а мне нужно больше людей. Мне нужно больше российского пушечного мяса", – рассказал Бен Уоллес.

Он также добавил, что не удивился бы, если бы Путин объявил о массовой мобилизации на майские праздники.

Сценарий 1 – мобилизация в России

По данным американского издания, объявление войны 9 мая может усилить российских граждан и повысить популярность военного вторжения в Украину. Это объявление также позволит президенту России мобилизовать силы резерва и призвать военнообязанных. А по словам иностранных чиновников, они крайне нужны врагу на фоне растущего дефицита российских военных. По официальным данным западных и украинских ведомств, по меньшей мере, 10 000 российских солдат были убиты во время войны в Украине.

Сценарий 2 – аннексия восточных областей и Херсона

Вторым вариантом развития событий может стать аннексия отколотых территорий Луганской и Донецкой областей, а также усиление действий на территории Одессы. В частности Россия может объявить полный контроль над южным портом в Мариуполе.

В понедельник Посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что у США "высоко достоверные" сообщения разведки о том, что Россия попытается аннексировать Луганск и Донецк "где-то в середине мая". В частности, есть признаки того, что Россия намерена провозгласить и аннексировать "народную республику" в Херсоне.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, существуют "почтенные основания полагать, что россияне сделают все возможное, чтобы использовать" 9 мая в целях пропаганды.

Мы видели, как россияне действительно удваивают свои пропагандистские усилия, вероятно, почти наверняка, чтобы отвлечься от своих тактических и стратегических неудач на поле боя в Украине.

– сказал Прайс на брифинге Государственного департамента.

Сценарий 3 – официальное объявление Путиным войны в Украине

Нед Прайс заверил, что существует "предположение о том, что Россия может официально объявить войну" 9 мая, и сказал, что "это было бы большой иронией, если бы Москва использовала возможность "Дня Победы" для объявления войны".

"Я вполне уверен, что до 9 мая мы услышим больше Москвы. А также я вполне уверен, что вы услышите больше от Соединенных Штатов, от наших партнеров, включая наших партнеров по НАТО, также до 9 мая", – добавил Прайс.

Прогнозы по действиям Путина 9 мая:

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