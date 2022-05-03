Очільник Кремля любить гарні цифри і символізм, тому весь світ чекає, що він утне 9 травня. Раніше застерігали, що Путін має намір показати хоч якісь успіхи у війні з Україною, тому може вдатись до ескалації військ, потужніших ударів, а то й зовсім руйнівне – використання ядерної зброї.

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Чиновники Заходу довго вірили у план Путіна використати символічне значення та пропагандистську цінність цього дня. За їхніми здогадками, президент Росії може оголосити війну Україні або вдатися до ескалації бойових дій, а то й обидва варіанти разом.

Та все ж сьогодні урядовці схиляються до першого сценарію – Путін офіційно оголосить війну Україні. Варто нагадати, що пропагандистська машина Кремля запевняє свій народ у тому, що Росія веде "спеціальну військову операцію" з метою "денацифікації" українського народу.

Міністр оборони Великобританії поділився своєю здогадкою про можливий сценарій дій божевільного Путіна.

"Я думаю, що він спробує піти зі своєї "спеціальної операції". Він готував поле, закладаючи ґрунт для того, щоб сказати: "Дивіться, зараз війна проти нацистів, а мені потрібно більше людей. Мені потрібно більше російського гарматного м'яса", – розповів Бен Воллес.

Він також додав, що не здивувався б, якби Путін оголосив про масову мобілізацію на травневі свята.

Сценарій 1 – мобілізація в Росії

За даними американського видання, оголошення війни 9 травня може підсилити російських громадян і підвищити популярність щодо військового вторгнення в Україну. Це оголошення також дозволить президенту Росії мобілізувати сили резерву та призвати військовозобов'язаних. А за словами іноземних чиновників, вони вкрай потрібні ворогу на тлі зростаючого дефіциту російських військових. За офіційними даними західних та українських відомств, щонайменше 10 000 російських солдатів було вбито під час війни в Україні.

Сценарій 2 – анексія східних областей та Херсона

Другим варіантом розвитку подій може стати анексія відколотих територій Луганської та Донецької областей, а також посилення дій біля Одеси. Зокрема, Росія може оголосити повний контроль над південним портом у Маріуполі.

У понеділок Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що США мають "високо достовірні" повідомлення розвідки про те, що Росія спробує анексувати Луганськ і Донецьк "десь у середині травня". Зокрема, є ознаки того, що Росія має намір проголосити та анексувати "народну республіку" у Херсоні.

За словами прессекретаря Держдепартаменту США Неда Прайса, існують "поважні підстави вважати, що росіяни зроблять все можливе, щоб використати" 9 травня в цілях пропаганди.

Ми бачили, як росіяни дійсно подвоюють свої пропагандистські зусилля, ймовірно, майже напевно, щоб відволіктися від своїх тактичних і стратегічних невдач на полі бою в Україні,

– сказав Прайс на брифінгу Державного департаменту.

Сценарій 3 – офіційне оголошення Путіним війни в Україні

Нед Прайс запевнив, що існує "припущення про те, що Росія може офіційно оголосити війну" 9 травня, і сказав, що "це було б великою іронією, якби Москва використала нагоду "Дня Перемоги" для оголошення війни".

"Я цілком впевнений, що до 9 травня ми почуємо більше від Москви. А також я цілком впевнений, що ви почуєте більше від Сполучених Штатів, від наших партнерів, включаючи наших партнерів по НАТО, також до 9 травня", – додав Прайс.

Прогнози щодо дій Путіна 9 травня:

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