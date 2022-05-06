Зустріч G7 напередодні 9 травня буде сигналом для Путіна

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що час для відеоконференції лідерів G7, в якій візьме участь і Зеленський, був обраний навмисно перед 9 травня.

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Псакі наголосила, що президент Росії Володимир Путін спроєктував у своєму бажанні відзначити 9 травня як день, коли він перемагає Україну, що йому насправді не вдається.

Я думаю, що ні для кого не повинно бути втрачено значення того, коли за яким графіком, коли відбудеться ця зустріч G7, тобто за день до Дня Перемоги в Росії, який президент Путін, безумовно, спроєктував у своєму бажанні відзначити цей день як день, коли він перемагає Україну. Звичайно, він не перемагає,

– сказала Псакі.

Щороку в Москві День Перемоги відзначають військовим парадом та промовою Путіна. У 2022 році очікують, що Путін може офіційно оголосити війну Україні. Існує також сценарій, що російський диктатор розпочне повну мобілізацію у Росії.

Речниця Білого дому вважає, що зустріч "Групи семи" напередодні 9 травня буде сигналом для Путіна, що Захід згуртований у боротьбі проти російської агресії.

"Ця зустріч та розмова в неділю – це можливість не лише показати, наскільки згуртований Захід у протистоянні агресії та вторгнення президента Путіна, а й показати, що єдність потребує роботи, вимагає зусиль, вимагає крові, поту, а іноді й сліз", – резюмувала Псакі.

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