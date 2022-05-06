Головуватиме на нараді канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це ЗМІ пишуть із посиланням на речника Ради нацбезпеки.

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Про що говоритимуть на засіданні

Політики обговорюватимуть останні події у війні Росії проти України та її глобальні наслідки. Крім того, хочуть продемонструвати підтримки України, а також показати єдність G7 у колективній відповіді державі-агресорці. Санкції теж будуть у порядку денному.

Зауважимо, речниця Білого дому Джен Псакі також анонсувала, що США готують дзвінок лідерів країн Великої сімки. Вона озвучувала таку ж мету дзвінка, як і речник, але не називала дати.

Додаткова підтримка Україні від G7

У квітні ЗМІ писали, що міністри фінансів країн G7 пообіцяли надати ще 24 мільярди доларів допомоги Україні. Зазначали, що готові допомогти ще більше за потреби. Міністри переконують, що шкодують про участь Росії в міжнародних форумах, зокрема, зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Однак 17 квітня Зеленський звернувся до країн G7 про надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів доларів.

Попередні санкції G7

Лідери країн "Великої сімки" на початку квітня засудили звірства російських окупантів на Київщині. Вони підтримали виключення Росії з Ради Організації Об'єднаних Націй з прав людини. Політки виступили із заявою, де наголосили, що Росію чекають нові санкції.

Зокрема, G7 заборонила нові інвестиції в російську економіку – в енергетичний сектор.

Посилили імпортні обмеження для російських товарів.

Продовжують відключення російських банків від системи SWIFT.

Застосують нові санкції проти російських державних структур, на які досі опирається військова машина та оборонний сектор. Кремлівську еліту обмеження не оминуть.

Також "Велика сімка" зобов'язалася зменшити свою енергозалежність від Росії.

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