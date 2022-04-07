G7 підтримала ідею проведення незалежного розслідування звірств росіян у Бучі. Лідери наголосили, що усі винуватці повинні бути покарані.

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Нові санкції проти Росії

"Велика сімка" забороняє нові інвестиції в російську економіку, зокрема в енергетичний сектор. Також будуть посилені імпортні обмеження для російських товарів.

G7 продовжать відключення російських банків від системи SWIFT. Крім того, будуть введені нові санкції проти російських державних структур, на які досі опирається військова машина Путіна. Нові санкції не оминуть і російську еліту та членів їхніх сімей.

Нові обмеження накладуть і на оборонний сектор Росії. Також "Велика сімка" зобов'язалася зменшити свою енергозалежність від Росії.

Водночас лідери наголосили на підтримці України, її нагальних потреб та довгострокової перспективи у сфері відбудови міст і сіл.

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