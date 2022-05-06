Главенствовать на совещании будет канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом СМИ пишут со ссылкой на спикера Совета нацбезопасности.

О чем будут говорить на заседании

Политики будут обсуждать последние события в войне России против Украины и ее глобальные последствия. Кроме того, хотят продемонстрировать поддержку Украине, а также показать единство G7 в коллективном ответе государству-агрессору. Санкции тоже будут в повестке дня.

Заметим, спикер Белого дома Джен Псаки также анонсировала, что США готовят звонок лидеров стран Большой семерки. Она озвучивала такую же цель звонка, как и спикер Совета нацбезопасности, но не называла даты.

Дополнительная поддержка Украине от G7

В апреле СМИ писали, что министры финансов стран G7 пообещали предоставить еще 24 миллиарда долларов помощи Украине. Отмечали, что готовы помочь еще больше. Министры утверждают, что сожалеют об участии России в международных форумах, в частности, встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Однако 17 апреля Зеленский обратился к странам G7 о предоставлении Украине помощи в размере 50 миллиардов долларов.

Предыдущие санкции G7

Лидеры стран "Большой семерки" в начале апреля осудили зверства российских оккупантов в Киевской области. Они поддержали исключение России из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. Политики выступили с заявлением, где подчеркнули, что Россию ждут новые санкции.

В частности, G7 запретила новые инвестиции в российскую экономику – в энергетический сектор.

Ужесточили импортные ограничения для российских товаров.

Продолжают отключение российских банков от системы SWIFT.

Применят новые санкции против российских государственных структур, на которые все еще опирается военная машина и оборонный сектор. Кремлевскую элиту ограничения не минуют.

Также "Большая семерка" обязалась снизить свою энергозависимость от России.

Может заинтересовать – Зеленский встретился с главами МИД стран Балтии: