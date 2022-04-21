В то же время, министры заявили, что готовы сделать еще больше. Также они отметили, что сожалеют о том, что Россия участвовала в международных форумах.

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G7 хотят предоставить Украине еще 24 миллиарда долларов помощи

Министры финансов стран G7 заявили, что вместе с международным сообществом пообещали предоставить Украине дополнительную поддержку на текущий и следующий год. Речь идет о 24 миллиардах долларов. Они заметили, что готовы помочь еще больше при необходимости.

В своем заявлении министры подчеркнули, что сожалеют об участии России в международных форумах, в частности, встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Международные организации и многосторонние форумы больше не должны вести свою деятельность с Россией в привычной манере,

– отметили министры.

Следует отметить, что после видеоконференции, которую провели лидеры западных стран, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина получит финансовую помощь от G7 в размере 50 миллиардов евро. По его словам, значительную ее часть уже направили.

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