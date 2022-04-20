Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц по итогам видеоконференции, проведенной лидерами западных стран.

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В рамках нашего председательства в "Группе семи" мы готовы и активно помогаем правительству Украины в соответствии с его просьбой о предоставлении финансовой помощи в должном объеме.

– сообщил Шольц.

К слову, Олаф Шольц также заявил, что Германия исчерпала свои запасы оружия. Впрочем, глава немецкого правительства пообещал оказывать помощь Украине и дальше.

О выделении финансовой помощи сообщила также Великобритания. Страна даст 400 миллионов фунтов, а также поможет нашему государству взять ссуду Всемирного банка на миллиард долларов.

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