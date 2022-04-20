Президент США Джо Байден и его союзники обсудили во время видеосвязи дипломатические обязательства, чтобы скоординировать усилия по дальнейшему санкционному давлению на Россию.

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Лидеры будут действовать через G7, ЕС и НАТО. Среди вопросов, как закончить войну, говорили и о том, как поступить после ее окончания.

Гарантии безопасности Украины

В повестке дня был вопрос предоставления гарантий безопасности Украине в условиях, когда Киев не является частью НАТО (т.е. 5 статья не действует). Франция согласилась предоставить такие гарантии.

Это было бы снабжение военной техники, чтобы Украина могла справиться с новым нападением. Или, возможно, (это были бы) гарантии, обязывающие нас вмешаться, если Украина будет атакована таким образом, чтобы мы могли оценить, как ей помочь,

– цитируют СМИ французского чиновника.

Там объяснили, что такие гарантии безопасности больше похожи на положение об обороне, действующее на территории Европейского Союза, а не на защитный механизм НАТО.

Когда 5 статья предусматривает автоматическую военную поддержку стран-членов Альянса в случае нападения на такую ​​страну.

К слову, Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что Украине в сотрудничестве нужно не название организации, а гарантия безопасности. То есть, прежде всего, мы нуждаемся не в членстве в НАТО, а в реальных союзах с теми или иными государствами, которые смогут это обеспечить.

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