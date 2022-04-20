Президент США Джо Байден і його союзники обговорили під час відеозв'язку дипломатичні зобов'язання, щоб скоординувати зусилля для подальшого санкційного тиску на Росію.

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Лідери будуть діяти через G7, ЄС і НАТО. Поміж питань, як закінчити війну, говорили й про те, як діяти після її закінчення.

Гарантії безпеки Україні

На порядку денному було питання надання гарантій безпеки Україні в умовах, коли Київ не є частиною НАТО (тобто 5 стаття не діє). Зокрема, Франція погодилась надати такі гарантії.

Це було б постачання військової техніки, щоб Україна могла впоратися з новим нападом. Або, можливо, (це були б) гарантії, що зобов'язували б нас втрутитися, якщо Україна буде атакована таким чином, щоб ми могли оцінити, як їй допомогти,

– цитують ЗМІ французького чиновника.

Там пояснили, що такі гарантії безпеки більше схожі на положення про оборону, яке зараз діє на території Європейського Союзу, а не на захисний механізм НАТО.

Коли 5 стаття передбачає автоматичну воєнну підтримку країни-члена Альянсу у разі нападу на таку країну.

До слова, Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україні в співпраці потрібна не назва організації, а гарантія безпеки. Тобто передусім ми потребуємо не членства в НАТО, а реальних союзів з тими чи іншими державами, що зможуть це забезпечити.

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