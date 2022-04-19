Війна не повинна "розширитись"

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, наголосивши, що цю війну треба зупинити. Для цього потрібна фінансова та збройна підтримка українській армії.

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Гнів Путіна та жорстокість війни проти народу України зростає з кожним днем. Але ми також знаходимо нові способи підтримувати Україну щодня фінансово та збройно. І ми згодні з нашими партнерами: ця війна не повинна розширюватися,

– написав Шольц.

Що цьому передувало

Під час відеодзвінка іноземних лідерів, який провів президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина уже вичерпала свої запаси зброї.

Водночас глава німецького уряду пообіцяв надавати допомогу Україні й надалі.

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