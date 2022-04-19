Война не должна "расшириться"

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, подчеркнув, что эту войну нужно остановить. Для этого необходима финансовая и вооруженная поддержка украинской армии.

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Гнев Путина и жестокость войны против народа Украины растет с каждым днем. Но мы также находим новые способы поддерживать Украину каждый день финансово и вооруженно. И мы согласны с нашими партнерами: эта война не должна расширяться,

– написал Шольц.

Что этому предшествовало

Во время видеозвонка иностранных лидеров, проведенного президентом США Джо Байденом, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия уже исчерпала свои запасы оружия.

В то же время глава немецкого правительства пообещал оказывать помощь Украине и дальше.

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