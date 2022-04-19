Украинский лидер подчеркнул, что жителей города, оказавшихся в руках российских захватчиков, пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска. Кроме того, неизвестна судьба по меньшей мере десятков тысяч мариупольцев, перемещенных на территорию, подконтрольную России.

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К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя,

– подчеркнул Зеленский.

Президент посоветовал обратить внимание на это молчание всем, кто был или может быть связан со страной-оккупантом. Зеленский подчеркнул, что когда будет решаться их судьба, в Москве будут молчать. Это показательно, и это лучший аргумент, чтобы не связываться с Россией.

Украина готова обменять Медведчука

Зеленский ранее подчеркивал, что Украина готова обменять Виктора Медведчука – кума Владимира Путина. Президент заявил: Украина передала эти сигналы публично и не слишком публично.

Впоследствии Медведчук попросил обменять его на людей и защитников Мариуполя. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба СБУ.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Мариуполь за Медведчука – это единственное предложение, на которое может согласиться Украина.

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