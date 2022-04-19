Президент Украины отметил, что на нашей территории, а также в приграничных районах России, сосредоточена практически вся боеспособная часть армии оккупантов. Об этом президент Украины сказал 19 апреля – на 55-й день полномасштабного вторжения России в Украину.

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Не справедливо у партнеров просить то, что там годами хранится на складах

Президент Украины напомнил, что Россия собрала против нас почти все, что способно воевать. И сейчас мы выступаем против армии, считавшейся второй или третьей по мощности.

То, как крепко держатся наши Вооруженные Силы Украины, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской,

– заметил Зеленский.

В частности, президент пояснил, что:

если бы мы получили доступ ко всему тому оружию, в котором нуждаемся, которое есть у наших партнеров и которое сопоставимо с оружием, которое использует Россия, мы бы уже завершили эту войну, мы бы уже вернули мир и освободили нашу территорию от оккупантов;

преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно.

если мы сейчас получим то, что у некоторых партнеров запланировано для передачи Украине в ближайшие недели, это поможет спасти жизнь тысяч, тысяч людей.

Добавил, – что это несправедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить о том, что у партнеров годами хранится где-то на складах.

Если у них есть оружие, которое нужно Украине здесь, которое нужно сейчас, если у них есть боеприпасы, которые необходимы нам здесь и необходимы сейчас, то это их, прежде всего, моральный долг – помочь защитить свободу. Помочь спасти жизнь тысяч украинцев,

– сказал Зеленский.

Добавил – если мы получим прямо сейчас то, что у некоторых партнеров запланировано для передачи Украине в ближайшие недели, это поможет спасти жизнь тысяч людей.

В России едва ли не самая варварская армия мира: Мариуполь до сих пор в блокаде

Российская армия в этой войне навсегда впишет себя в мировую историю как самую варварскую и бесчеловечную армию мира,

– заметил президент.

Добавил также, что ситуация в Мариуполе остается без изменений максимально жесткой. Ведь:

русские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарные коридоры и спасти наших людей;

местных, оказавшихся в руках оккупантов, пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска;

неизвестна судьба как минимум десятков тысяч мариупольцев, ранее перемещенных на территорию, подконтрольную России.

К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя. И на это молчание следует обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией,

– сказал Зеленский.

Президент назвал такое молчание России показательным.

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Кроме того, Президент Украины рассказал:

на юге нашей страны оккупанты пытаются демонстрировать хотя бы что-то, что можно представить в России как будто бы готовность украинцев сотрудничать с российскими структурами. Выглядит это жалко;

немецкая компания Henkel приостановила работу в России;

отметил госнаградами 286 военнослужащих ВСУ. Из них 229 – военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, вместе с другими подразделениями героически защищающей Мариуполь.

Максимальная благодарность от всего украинского народа и 36-й бригаде, и "Азову", и 12-й бригаде Национальной гвардии Украины, и пограничникам, и добровольцам "Правого сектора", и 555-му военному госпиталю, полицейским, терробороновцам,

– сказал Зеленский .

Президент подытожил:

вечная слава каждому, кто встал на защиту Мариуполя, всего нашего государства и народа Украины;

вечная память каждому погибшему за Украину! Слава Украине!