Представитель Белого дома отметила, что в США рассматривают варианты и обсуждают новые санкции против России.

Важно Лидеры стран Запада договорились усилить давление на Москву

Кроме того, Джен Псаки сообщила о результатах видеоконференции президента США Джо Байдена с Западными союзниками. Известно, что они обсуждали и ситуацию в Украине.

Они обсудили свое дипломатическое участие и скоординировали усилия, чтобы продолжить одобрение серьезных экономических мер,

– рассказала Джен Псаки.

По ее словам, лидеры согласились продолжать координировать свою позицию, в частности через G7, ЕС и НАТО. Также они обсудили усилия по поддержке Украины и заявили о готовности оказывать экономическую, гуманитарную и помощь по безопасности.

Интересно – Николай Давыдюк рассказал о срочном совещании Байдена: смотрите видео