Представниця Білого дому зазначила, що у США розглядають варіанти та обговорюють нові санкції проти Росії.

Важливо Лідери країн Заходу домовились посилити тиск на Москву

Крім того, Джен Псакі повідомила про результати відеоконференції президента США Джо Байдена із Західними союзниками. Відомо, що вони обговорювали й ситуацію в Україні.

Вони обговорили свою дипломатичну участь та скоординували зусилля, щоб продовжити схвалення серйозних економічних заходів,

– розповіла Джен Псакі.

За її словами, лідери погодилися продовжувати координувати свою позицію, зокрема через G7, ЄС та НАТО. Також вони обговорили зусилля щодо підтримки України та заявили про готовність надавати економічну, гуманітарну та безпекову допомогу.

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