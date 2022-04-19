Зазначається, що необхідність збільшення тиску на Кремль підтвердили високопоставлені представники 8 країн Заходу та двох організацій. Крім того, лідери обговорили важливість тісної координації щодо підтримки України у різних галузях.
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Про що домовились західні лідери
Загалом на зустрічі за допомогою відеозв'язку були представлені такі західні лідери:
- прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі;
- президент США Джозеф Байден;
- президент Франції Еммануель Макрон;
- канцлер Німеччини Олаф Шольц;
- прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон;
- прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;
- прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда;
- президент Польщі Анджей Дуда;
- президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
- генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.