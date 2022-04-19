Отмечается, что необходимость повышения давления на Кремль подтвердили высокопоставленные представители 9 стран Запада. Кроме того, лидеры обсудили важность тесной координации поддержки Украины в различных отраслях.

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О чем договорились лидеры стран Запада

На встрече с помощью видеосвязи были представлены такие западные лидеры:

  • президент США Джозеф Байден;
  • президент Франции Эммануэль Макрон;
  • канцлер Германии Олаф Шольц;
  • премьер-министр Великобритании Борис Джонсон;
  • премьер-министр Канады Джастин Трюдо;
  • премьер-министр Японии Фумио Кисида;
  • президент Польши Анджей Дуда;
  • президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
  • генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.