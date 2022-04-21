Водночас міністри заявили, що готові зробити ще більше. Також вони зазначили, що шкодують про те, що Росія брала участь у міжнародних форумах.

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G7 хочуть надати Україні ще 24 мільярди доларів допомоги

Міністри фінансів країн G7 заявили, що разом з міжнародною спільнотою пообіцяли надати Україні додаткову підтримку на поточний та наступний рік. Мовиться про 24 мільярди доларів. Вони зауважили, що готові допомогти ще більше за потреби.

У своїй заяві міністри наголосили, що шкодують про участь Росії в міжнародних форумах, зокрема зустрічі G20, Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Міжнародні організації та багатосторонні форуми більше не повинні вести свою діяльність з Росією у звичній манері,

– зазначили міністри.

Зауважте, що після відеоконференції, яку провели лідери західних країн, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна отримає фінансову допомогу від G7 в розмірі 50 мільярдів євро. За його словами, значну її частину вже скерували.

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