США нададуть новий пакет безпекової допомоги для України

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден найближчими днями оголосить про новий пакет безпекової допомоги для України.

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CNN з посиланням на два джерела інформує, що Байден підпише новий пакет озброєнь для України на суму щонайменше 100 мільйонів доларів.

Також про те, що США нададуть новий пакет допомоги України, повідомило Reuters з посиланням на інформацію трьох американських чиновників.

Неназвані американські чиновники заявили, що цей пакет допомоги, швидше за все, буде включати більше боєприпасів для такого озброєння, як гаубиці.

Україна отримає потужну допомогу від США

США залишаються одним з найпотужніших партнерів України. Наприкінці квітня Джозеф Байден оголосив, що направив у Конгрес США запит про додаткову допомогу Україні розміром у понад 30 мільярдів доларів.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що Байден має намір запросити у Конгресу США 33 мільярди доларів для надання додаткової підтримки Україні.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що США зробили дуже потужний крок. Глава держави висловив сподівання що Конгрес швидко погодить запит Байдена.

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Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі переконана, що ініціативу Байдена підтримають. Повідомлялося, що Конгрес готовий оперативно погодити цей запит.

Додамо, що Палата представників США увечері 28 квітня проголосувала за ленд-ліз для України. До цього цей закон ухвалювали ще під час Другої світової війни, що допомогло зупинити нацистську Німеччину.

Закон про ленд-ліз передбачає спрощену процедуру передачу зброї іншим державам. США зможуть прискорити постачання в Україну озброєння, транспорту та продовольства.

Американський президент вирішив підписати закон про ленд-ліз для України у сакральну для Росії дату – 9 травня.

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