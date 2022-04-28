Головне зі звернення президента США
Байден заявив, що відповідь Заходу проти російської агресії мобілізують. Міф про те, що Росія може діяти далі, вже зруйнували.
Зауважте Продовжимо цей курс, – Шольц про рішення Бундестагу постачати зброю Україні
Президент США наголосив, що світ бачить воєнні злочини Росії в Україні. Країну-окупантку необхідно притягнути до відповідальності.
Байден заявив, що надсилає до Конгресу запит про додаткову допомогу для України. Це необхідно, аби не допустити перерв у постачанні зброї.
Звернення Джо Байдена до американців та світу від 28 квітня: онлайн-трансляція