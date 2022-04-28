Головне зі звернення президента США

Байден заявив, що відповідь Заходу проти російської агресії мобілізують. Міф про те, що Росія може діяти далі, вже зруйнували.

Зауважте Продовжимо цей курс, – Шольц про рішення Бундестагу постачати зброю Україні

Президент США наголосив, що світ бачить воєнні злочини Росії в Україні. Країну-окупантку необхідно притягнути до відповідальності.

Байден заявив, що надсилає до Конгресу запит про додаткову допомогу для України. Це необхідно, аби не допустити перерв у постачанні зброї.

Звернення Джо Байдена до американців та світу від 28 квітня: онлайн-трансляція