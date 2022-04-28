Таку заяву зробив очільник США Джо Байден під час свого звернення щодо України, передає 24 канал.

Важливо Байден виступає із заявою щодо підтримки України: онлайн-трансляція

Байден закликав українських біженців не їхати на південний кордон, щоб потрапити до США.

Зараз є чіткі алгоритми того, як українці можуть переїхати з Європи до США. Для цього не потрібно їхати на південний кордон, їдьте напряму,

– наголосив американський лідер.

У США розробили спеціальну програму, яка покликана допомогти українським біженцям. У Вашингтоні вважають, що вона зможе полегшити процедуру реєстрації українських біженців у країні. Раніше Байден заявив, що програма буде спрощеною.

"І вона свідчитиме про те, що США поважають своє зобов'язання піти назустріч українському народу, і що їм не доведеться перетинати кордон на півдні", – сказав президент США.

Як українцям потрапити до США

Як пише видання DW, з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого, понад 15 тисяч українських біженців опинилися у США.

Більшість з них потрапила до країни через кордон з Мексикою, який відомий нелегальними маршрутами потрапляння до США.

З 25 квітня, міграційна служба США не пропускатиме біженців через мексиканський кордон, окрім виняткових випадків.