Такое заявление сделал глава США Джо Байден во время своего обращения по Украине, передает 24 канал.
Важно Байден выступает с заявлением о поддержке Украины: онлайн-трансляция
Байден призвал украинских беженцев не ехать на южную границу, чтобы попасть в США.
Сейчас есть четкие алгоритмы, как украинцы могут переехать из Европы в США. Для этого не нужно ехать на южную границу, поезжайте напрямую,
– подчеркнул американский лидер.
В США разработали специальную программу, призванную помочь украинским беженцам. В Вашингтоне полагают, что она сможет облегчить процедуру регистрации украинских беженцев в стране. Ранее Байден заявил, что программа будет упрощена.
"И она будет свидетельствовать о том, что США уважают свое обязательство пойти навстречу украинскому народу и что им не придется пересекать границу на юге", — сказал президент США.
Как украинцам попасть в США
- Как пишет издание DW, с момента начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля более 15 тысяч украинских беженцев оказались в США.
- Большинство из них попали в страну через границу с Мексикой, которая известна нелегальными маршрутами попадания в США.
- С 25 апреля миграционная служба США не будет пропускать беженцев через мексиканский границу, кроме исключительных случаев.