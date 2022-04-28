На цьому під час виступу із заявою щодо підтримки України наголосив Джо Байден, повідомляє 24 канал.

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Байден про провал Путіна

У своїй пропаганді Росія неодноразово використовувала наратив, буцімто на території України точиться війна проти НАТО. Джо Байден заявив, що це повна нісенітниця, а подібні висловлювання лише підкреслюють слабкість Кремля.

Відчувається відчай Росії щодо провалу цілей, які перед собою поставило їхнє командування,

– зазначив президент США.

Він наголосив, що українці й справді мають певне забезпечення, щоб опиратися нападу Росії, однак ні США, ні НАТО не залученні до знищення їхньої армії.

Байден додав, що ще одне свідчення поразки Росії – прямі погрози світу.

Не треба просто так говорити про ядерну зброю. Це провал Путіна, який вже почав на цьому наголошувати,

– підкреслив він.

Байден додав, що зараз влада США готова до будь-яких дій Росії, зокрема, й проти Америки.

Нагадаємо, Байден наголосив, що у США готові прийняти українських біженців. За його словами, Вашингтон розробив спеціальну програму, яка покликана допомогти українцям.

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