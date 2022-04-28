Это во время выступления с заявлением о поддержке Украины подчеркнул Джо Байден, сообщает 24 канал.

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Байден о провале Путина

В своей пропаганде Россия неоднократно использовала нарратив, будто на территории Украины идет война против НАТО. Джо Байден заявил, что это полная чушь, а подобные высказывания лишь подчеркивают слабость Кремля.

Ощущается отчаяние России по поводу провала целей, которые перед собой поставило их командование,

– отметил президент США.

Он отметил, что украинцы действительно имеют определенное обеспечение, чтобы противиться нападению России, однако ни США, ни НАТО не вовлечены в уничтожение их армии.

Байден добавил, что еще одно свидетельство поражения России – прямые угрозы миру.

Не нужно просто так говорить о ядерном оружии. Это провал Путина, который уже начал это подчеркивать,

– подчеркнул он.

Байден добавил, что сейчас власти США готовы к любым действиям России, в том числе и против Америки.

Напомним, Байден отметил, что в США готовы принять украинских беженцев. По его словам, Вашингтон разработал специальную программу, призванную помочь украинцам.

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