Відповідний коментар після розмови 43 президент Штатів написав в інстаграмі ввечері 5 травня. Зокрема це трапилось на 71 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Буш назвав Зеленського сучасним Черчиллем

Я мав честь сьогодні вранці (мовиться про 5 травня – 24 канал) провести кілька хвилин у розмові з президентом Зеленським – Вінстоном Черчиллем нашого часу. Я подякував президенту за його лідерство, його приклад і його відданість свободі, а також відзначив мужність українського народу,

– написав Буш.

Додав також, що Володимир Зеленський запевнив його, що Україна не похитнеться у своїй боротьбі з варварством і бандитизмом Путіна.

"Американців надихає їхня сила духу та стійкість. Ми й надалі будемо стояти разом із українцями, коли вони відстоюють свою свободу", – пообіцяв Джордж Буш.

Основне про розмову Буша та Зеленського

Володимир Зеленський поспілкувався з Джорджем Бушем вранці 5 травня. Політики говорили про війну, яку Росія почала проти України, а також про допомогу США.

Президент України, коментуючи розмову, зауважив, що йому було дуже приємно познайомитися й почути слова підтримки для українців. Зеленський пояснив, що відчуває – підтримка американців щира.

Буш сказав, що відвага України дуже важлива для подальшого успіху: "Якщо ви надалі будете робите те, що ви робите, у вас завжди буде наша підтримка, якщо ви будете продовжувати боротися так, як зараз".

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак сказав, що у США добре усвідомлюють, настільки жорстко потрібно відповідати російським окупантам на вбивства мирних українців. Він також подякував Джорджу Бушу за конструктивну розмову з українським президентом.

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