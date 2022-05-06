Ответный комментарий после разговора 43 президент Штатов написал в инстаграме вечером 5 мая. В частности, это случилось на 71 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Буш назвал Зеленского современным Черчиллем

Я имел честь сегодня утром (речь идет о 5 мая – 24 канал) провести несколько минут в разговоре с президентом Зеленским – Уинстоном Черчиллем нашего времени. Я поблагодарил президента за его лидерство, его пример и его преданность свободе, а также отметил мужество украинского народа,
– написал Буш.

Он добавил, что Владимир Зеленский заверил его, что Украина не поколеблется в своей борьбе с варварством и бандитизмом Путина.

"Американцев вдохновляет их сила духа и устойчивость. Мы и дальше будем стоять вместе с украинцами, когда они отстаивают свою свободу", – пообещал Джордж Буш.

Основное о разговоре Буша и Зеленского

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