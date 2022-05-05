Про це розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. За його словами, у США добре усвідомлюють, настільки жорстко потрібно відповідати російським окупантам на вбивства мирних українців.

До теми Зеленський поговорив з 43-м президентом США Джорджем Бушем

Єрмак нагадав, що у партнерів є власна трагедія, яка трапилася 11 вересня 2001 року.

Довідка. У Нью-Йорку 11 вересня 2001 року нападники-смертники захопили американські пасажирські літаки та врізалися у два хмарочоси, вбивши тисячі людей. Цей напад залишається однією з найтравматичніших подій століття не тільки для громадян США, а й для усього світу.

Глава Офісу Президента зауважив, що в Україні через дії росіян трагедія стається щодня, адже ракети окупантів обстрілюють мирні міста та села.

Важлива розмова Володимира Зеленського з 43 президентом США Джорджем Бушем. Вона була про нашу війну, їхню допомогу та цінність спільної перемоги,

– розповів Єрмак.

Він також подякував Джорджу Бушу за конструктивну розмову з українським президентом.

Нагадаємо, що Джозеф Байден заявив про готовність США запровадити додаткові санкції проти Росії через війну в Україні.

Розмова Зеленського та Буша: що відомо

Володимир Зеленський 5 травня провів розмову у відеоформаті з 43 американським президентом Джорджем Бушем. Це була перша розмова політиків.

Під час спілкування Буш висловив підтримку Зеленському та усьому українському народові у боротьбі з російськими окупантами. Водночас український президент наголосив, що їхнє знайомство є для нього великою честю.

Під час розмови Зеленський згадав трагічні події, які сталися у США 11 вересня 2001 року. Він зазначив, що тоді багато українців співчували американцям та розділяли біль родичів і близьких жертв терористичного акту.

Зеленський запросив 43 президента США в Україну у будь-який зручний для нього час.

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