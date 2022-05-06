США предоставят новый пакет безопасности для Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден в ближайшие дни объявит о новом пакете безопасности для Украины.

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CNN со ссылкой на два источника информирует, что Байден подпишет новый пакет вооружений для Украины на сумму не менее 100 миллионов долларов.

Также о том, что США предоставит новый пакет помощи Украине, сообщило Reuters со ссылкой на информацию трех американских чиновников.

Неназванные американские чиновники заявили, что этот пакет помощи скорее всего будет включать больше боеприпасов для такого вооружения, как гаубицы.

Украина получит мощную помощь от США

США остаются одним из самых мощных партнеров Украины. В конце апреля Джозеф Байден объявил, что направил в Конгресс США запрос о дополнительной помощи Украине в размере более 30 миллиардов долларов.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что Байден намерен запросить у Конгресса США 33 миллиарда долларов для предоставления дополнительной поддержки Украине.

Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что США сделали очень мощный шаг. Глава государства выразил надежду, что Конгресс быстро согласует запрос Байдена.

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси убеждена, что инициативу Байдена поддержат. Сообщалось, что Конгресс готов оперативно согласовать этот запрос.

Добавим, что Палата представителей США вечером 28 апреля проголосовала за ленд-лиз для Украины. До этого закон принимали еще во время Второй мировой войны, что помогло остановить нацистскую Германию.

Закон о ленд-лизе предусматривает упрощенную процедуру передачи оружия другим государствам. США смогут ускорить поставки в Украину вооружения, транспорта и продовольствия.

Американский президент решил подписать закон о ленд-лизе для Украины в сакральную для России дату – 9 мая.

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