Про це заявила речниця Білого Дому Джен Псакі. До слова, 9 травня – символічна дата для Кремля, вони влаштовують "парад".

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Журналіст Остап Яриш зауважує, схоже, Білий дім теж вирішив зробити цей день символічним.

Що означає ленд-ліз для України

Закон передбачає спрощену процедуру передачу зброї іншим державам. Він надасть президенту США розширені повноваження щодо оборонної допомоги Україні. Таким чином Штати зможуть прискорити постачання в Україну озброєння, транспорту та продовольства.

Отже, Україна передаватиме США список того, що нам потрібно, а Вашингтон постачатиме цю зброю у сусідні з Україною країни. Ті, своєю чергою, – нам. Загалом уся процедура буде швидкою.

28 квітня Палата представників США одноголосно проголосувала за ініціативу. В Офісі Президента подякували та зазначили, що Білий дім ухваленням цього закону показав, де добро, а де – зло.

Зверніть увагу! Востаннє ленд-ліз схвалювали під час Другої світової війни. США постачали зброю в Європу, допомагаючи країнам-союзницям побороти гітлерівських нацистів.

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