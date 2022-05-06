Про чергову підступність з боку росіян попереджають і відповідні спецслужби. Саме на це звернув увагу Денис Шмигаль під час брифінгу в Посольстві України в Варшаві, де він перебував із візитом. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Ймовірні провокації 9 травня: у МВС дали поради українцям щодо безпеки

За даними партнерських спецслужб, Росія має наміри 9 травня оголосити повноцінну війну. Тобто ми розуміємо, що є такі розмови. Такі можливості обговорює вище політичне керівництво. Чи станеться це – ми побачимо. Якщо так, то це буде ще раз підтвердженням того, що Росія оголосила війну цивілізованому демократичному світу, цінностям,

– сказав Денис Шмигаль.

Він запевнив, що Україна буде відстоювати свою свободу, територію, свій суверенітет, життя наших сімей і нашу землю.

Важливо! Ворог може влаштувати низку провокацій на 9 травня. Саме тому в МВС попередили, що в деяких населених пунктах через загрозу введуть посилену комендантську годину.

"Ми будемо боротися до повної перемоги над російськими окупантами. Маємо для цього повну підтримку наших партнерів, маємо надію і абсолютне бажання перемогти і я переконаний, що це відбудеться", – сказав очільник Кабінету Міністрів України.

Зауважимо, що до Варшави Денис Шмигаль їздив на Міжнародну донорську конференцію на підтримку України.

Ситуація перед 9 травня

Російські загарбники готуються до "святкувань" на територіях України, які їм тимчасово вдалось захопити. Чи не найгіршою та найбільш кричущою в цьому сенсі є ситуація у Херсонській області. В Генічеську для так званого "параду" хочуть зібрати масовку, щоб було що показувати пропагандистам. Водночас у самому Херсоні люди збираються 9 травня вийти на мітинг за Україну.

Ще більш активізувався наступ та бої в Маріуполі, де ситуація і без того складна та критична. Мовиться про тривалий штурм "Азовсталі", де перебувають наші захисники та цивільні. Росіяни їх безжалісно бомблять всіма можливими засобами. Були вже на території заводу, бої запеклі. Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявляв, що полк "Азов" у Маріуполі хочуть добити, щоб подати таку "перемогу" до 9 травня.

Втім, не варто вважати 9 травня якимось рубежем. Також не слід думати, що після цього дня війна завершиться. Такі рекомендації українцям дав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Ця боротьба буде тривалою, але ми переможемо. Українцям слід на це налаштуватись і бути терплячими.

Експерт припустив, що може зробити Росія після 9 травня: дивіться відео