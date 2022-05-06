Організатором акції є громадська організація "Жовта стрічка". Її представники вже створили цю подію у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

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Наближається 9 травня та разом з ним росте божевілля Путіна. Той прагне організувати паради на тимчасово окупованих територіях з приводом "показати російському народу, які міста вони взяли".

"Жовта стрічка" закликає мешканців Херсона показати російським військовим, що нічого вони не взяли і їх там бачити не раді.

Ми свого не віддамо, а чуже – виженемо. Орки хочуть влаштувати цирк та святкувати "день пабєди" над нами. Що ми їм покажемо? Можемо, звісно, і те, про що ви щойно подумали, але треба ще й показати їм жовту стрічку! Багато жовтих стрічок!

– написали на сторінці у фейсбук.

Херсон з перших днів війни показував свій характер та величезну патріотичність. Під ворожими обстрілами у руках людей майоріли синьо-жовті прапори, а з вуст лунав гімн України. Український народ прагне незалежної України і чинять спротив агресивному та божевільному противнику.

9 травня на 11:00 відбудеться мирний мітинг херсонців. Організатори просять в людей взяти зі собою прапори, жовтий та синій одяг, символіку та всюди розвішувати жовті стрічки, аби "затопити вулиці хвилею патріотичних кольорів".

Загалом організація "Жовта стрічка" закликає жителів багатьох окупованих міст вийти на мирні мітинги 9 травня: Мелітополь, Бердянськ, Нова Каховка, Енергодар, Херсон, Мелітополь.

Яка ситуація на Херсонщині: коротко

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