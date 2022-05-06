Вже зовсім скоро російські окупанти будуть відзначати своє головне ідеологічне свято – День перемоги. Щоправда, рашистам варто було б задуматися, що Україна та світ незабаром будуть святкувати перемогу над ними.

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Ветерани у Херсоні

Як повідомив мер окупованого Херсона Ігор Колихаєв, 9 травня росіяни планують проводити різноманітні святкові заходи. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Окрім того, загарбники не мають жодних гальм для цинізму та збираються запросити на святкування ветеранів та дітей війни. Також Колихаєв розповів, що особливої підготовки до святкувань не спостерігається, тому цілком можливо, що росіяни лише хочуть зняти гарний ролик для своїх пропагандистів.

Ситуація у Херсоні: останні новини

Українські громадяни продовжують чинити шалений опір російським окупантам. Херсонці збираються на мітинги та заявляють, що їхнє місто є українським. Окупанти почали діяти дуже жорстоко та розганяють акції силою.

Особливий подарунок для російських окупантів готують жителі Нової Каховки. На 9 травня, коли росіяни будуть святкувати своє ідеологічне свято, у місті пройде акція під жовто-синіми кольорами "Нова Каховка – це Україна". Жителі Каховки впевнені – тих, хто вийде на вулиці підтримати Україну, буде значно більше, ніж тих, кого російським окупантам вдасться зігнати задля масовки.

Росіяни вирішили повністю заблокувати тимчасово окупований Херсон. Жоден мешканець міста не може виїхати з нього, в'їхати до населеного пункту зараз також неможливо. Ворог не пояснює, для чого проводить такі заходи, але натомість оголосив, що відновлює сполучення з окупованим Кримом.

У регіоні зараз дуже складна гуманітарна ситуація. У людей немає необхідних медикаментів та продуктів. Разом з тим російські окупанти проводять жорсткі фільтраційні заходи, постійно обшукують та викрадають людей. Також росіяни зараз роздумують над анексією Херсонської області, про таке рішення вони можуть заявити на День перемоги.

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