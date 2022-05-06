Україна продовжує активне очищення від всього російського та розірвання культурних зв'язків з окупантами. Черга також дійшла і до українських бібліотек.
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Очищення бібліотек від російської пропаганди
У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що активно працюють над оновленням книжкового фонду українських бібліотек. Зокрема, з наших бібліотек вилучать усю російську літературу, яка спрямована на пропаганду, та замінять її україномовною. Також бібліотеки заповнять книгами українських видавництв.
Як повідомляється, основна мета таких заходів – сприяння розвитку нашого книговидавництва, а також запобігання "отруєнню", яким українським громадянам шкодила російська пропаганда.
Пропаганда – це небезпечна зброя. Сьогодні російська брехня отруює все навкруги. Маємо всіма способами боротись із цим явищем. Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів,
– заявила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Лариса Петасюк.
Методику вилучення російської пропагандистської літератури з українських бібліотек розробляли провідні фахівці бібліотечної справи зі всієї України.
Російська пропаганда: останні новини
- Виявляється, термін "денацифікація", яким Путін та його пропагандисти намагалися виправдати війну проти України, для більшості росіян абсолютно незрозумілий. Кремлю доводиться відмовлятися від свого ж терміну.
- Росіяни продовжують марити повною окупанцією Маріуполя. Наші захисники тримають оборону та героїчно не дають ворогу втілити свій план. Попри те, що пропагандист Соловйов постійно бреше про повне захоплення міста, побувати у ньому без захисту він не наважився. Навіщо для нього шолом та бронежилет, коли у місті все під контролем росіян, пропагандист посянити не спромігся.
- В окупованому Херсоні росіяни продовжують свої інформаційно-психологічні операції. Вони вимкнули зв'язок та брешуть, що Україна "кинула" херсонців. Це фейк росіян, і Україна робить усе для того, щоб над Херсоном майорів жовто-синій прапор, а місто та область були очищені від російських окупантів.
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