За понад два місяці війни російським пропагандистам неодноразово доводилося "міняти методички", щоб пояснити причину війни проти України. Чергова зміна настала тоді, коли виявилося, що росіяни не цілком розуміють значення слова "денацифікація".

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Видання "Проект" провело дослідження, і виявило, що пропагандисти майже відмовилися від цього слова. Цю тезу їм підтвердили і наближені до Кремля медіаменеджер, соціологи та політолог. Причиною стало те, в Кремлі вирішили провести соцопитування, де серед питань були і головні тези російської пропаганди про війну проти України. І росіяни так і не змогли як слід пояснити, що для них означає "денацифікація". А деякі – навіть виговорити це слово. Тож термін виявився невдалим.

В кінцевому результаті в Кремлі вирішили майже відмовитися від його використання. Для прикладу, якщо в першому випуску після початку війни російський пропагандист Дмитро Кісельов присвятив визначенню цього слова аж сім хвилин у своїй програмі, то вже у квітні у випусках він це слово або не використовував, або один раз за ефір.

Хоча цілковито від цього слова там вирішили не відмовлятися. Адже негоже це робити, якщо його використовував сам російський диктатор Володимир Путін.

"Денацифікація – це те, що масово чекає Росію найближчим часом"

Таке рішення російських пропагандистів викликало різку критику зі сторони радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка.

Ви вторглися в іншу країну, масово вбивали мирних жителів під надуманим приводом, а потім просто передумали?

– написав Михайло Подоляк.

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Але запевнив, що невдовзі росіяни надовго запам'ятають це слово.

"Мушу засмутити всіх прихильників війни. Настав час навчитися правильно писати, вимовляти та тлумачити цей термін. Бо денацифікація – це те, що масово чекає Росію найближчим часом. Ми повинні знищити російський нацизм", – наголосив Михайло Подоляк.

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