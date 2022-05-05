Чемпіон з ідіотизму

Ще вчора здавалося, що чого-чого, а такого вже точно бути не може. Так, ми вже все побачили. Вбивства та зґвалтування у Бучі. Розбомблений Маріуполь. Зруйнований Харків.

До теми Лавров і Ко заходилися цитувати заголовки "жовтої преси" 90-х

Так, ми чули від Путіна такі історичні "знахідки", що хотілося вщипнути себе за руку і зрозуміти, чи не сон це і чи президент це.



Сергій Лавров збурив світ своїми ксенофобськими випадами / Фото Gety Images

Але те, що у 2022 році типу головний дипломат країни-переможниці нацизму розповідатиме про єврейську кров Гітлера і не червоніти – ні, до такого ідіотизму додуматися було важко.

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