Чемпион по идиотизму

Еще вчера казалось, что чего-чего, а такого уж точно быть не может. Да, мы уже все увидели. Убийства и изнасилования в Буче. Разбомбленный Мариуполь. Разрушенный Харьков.

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Да, мы слышали от Путина такие исторические изыскания, что хотелось ущипнуть себя за руку и понять, не сон ли это и президент ли это.



Сергей Лавров взбудоражил мир своими ксенофобскими выпадами / Фото Gety Images

Но то, что в 2022 году типа главный дипломат страны-победительницы нацизма будет рассказывать о еврейской крови Гитлера и не краснеть – нет, до такого идиотизма додуматься было трудно.

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