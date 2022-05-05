Большой сумасшедший дом

"В секретных биолабораториях изобретают новые вирусы, чтобы распространять их через перелетных птиц". "Мать Рюрика была славянкой". "Ленин придумал Украину"...

Не упустите У Путина есть три причины объявить войну Украине 9 мая

Если бы я не знал, что это заявления московитов, занимающих серьезное положение в собственном государстве, я бы подумал, что это заголовки "желтой прессы" из 90-х. Разнообразных "СНИД-инфо", "Интересные газеты" и тому подобное.



Заявления российских политиков об Украине вызывают сомнение в их сознании / Фото Getty Images

Помните безумных пенсионеров, которые все это читали, а потом рвались рассказывать правду? Теперь эти пенсионеры управляют самым большим государством мира и угрожают всем ядерной бомбой.

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