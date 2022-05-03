Це вже викликало обурення в Ізраїлі. Посол Росії в Ізраїлі був викликаний в МЗС.
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Заява Лаврова та "денацифікація України"
Отже, міністр закордонних справ зробив найбільш антисемітське висловлювання з усіх можливих, фактично звинувативши сам єврейський народ у Голокості. Якщо він не боїться робити такі висловлювання, значить, можна зробити висновок, що це справжнє ставлення до єврейського народу у державній верхівці.
Але чому саме зараз? Чому у такій формі. Очевидно, у такі нетрі їх завела абсолютно дебільна концепція "денацифікації України", яку вони взяли на озброєння для пояснення неспровокованої військової агресії проти нашої держави.
Тотальний ідіотизм ідеї "денацифікації" країни на чолі з президентом-євреєм очевидна уже всім, і країна-агресорка змушена реагувати на це на найвищому рівні. Очевидно, і далі удавати, що все "йде за планом" вони просто не можуть, а усі варіанти пояснення власних дій погані.
Заява Лаврова спровокувала скандал у світі / Фото Getty Images
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Відповіді – у Чеченській війні
Але звідки взагалі взялася ця "денацифікація" і цей "нацизм", яким вони пояснюють агресію проти України? Думаю, відповіді треба шукати у Чеченській війні, де вони використовували досить примітивну, але обмежено-дієздатну схему: спробувати ототожнити ворога з чимось дуже негативним у контексті сприйняття світовою громадськістю. У випадку Чечні це була "загроза ісламського тероризму".
Хоча лідери чеченського спротиву були цілком світськими патріотами, але у Кремлі це нікого не хвилювало. Світ тоді боявся "ісламського тероризму", і саме його розвитком лякали усіх як гіпотетичним підсумком перемоги борців за незалежність Чечні. Через низку причин це навіть спрацювало. І от у кремлі вирішили, що ця схема буде працювати завжди.
Очевидно, бункерний дід вирішив захопити Україну і відродити СРСР ще тоді, коли він не був ні бункерним, ні дідом. І уже тоді він та його кліка прекрасно розуміли, що просто так взяти і захопити іншу державу – дуже складно, і це точно викличе дуже негативну реакцію у світі.
Мабуть, так могли виглядати їхні міркування, але схема була саме такою – готувати захоплення України, готуючи як ідеологічне пояснення цієї агресії (та метод дискредитації захисників України) обвинувачення українців у нацизмі.
Варто нагадати, що це можна було ще і поєднати із новою ідеологемою самої Росії – "культом перемоги", яку перетворили там на форму псведорелігійного вірування.
Схема відпрацьовувалася дуже довго, у неї було вбухано дуже багато ресурсів, але, як і будь-яка теоретична модель, вона швидко почала входити у суперечність із реальністю.
Але потім стало зрозуміло, що те, що було раніше, це ще не шизофренія. Згодом президентом України став єврей Зеленський, і це, загалом, мало остаточно зруйнувати пропагандистську схему пояснення агресії проти України…
Але що було робити у Кремлі?
Відмовитися від планів, які виношувалися роками? Міняти модель пояснення усього, в яку вже вклали неймовірні гори грошей? Ні, вони обрали абсолютно дебільний шлях - повторювати те, що казали раніше, відкидати реальність, грати роль дурника.
Саме цей ланцюжок подій і призвів до Лаврова, який на весь світ розказує, що "немає більших антисемітів, ніж євреї, і один з таких антисемітів-євреїв – це сам гітлер".
Це історія – не лише моральної деградації, це ще і повне інтелектуальне виродження цілої країни, яка ще вчора хоча б претендувала на якусь культуру та науку, а тепер сама себе перетворила на злобне, кровожерливе та людиноненависницьке посміховисько.
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