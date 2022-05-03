Это уже вызвало негодование в Израиле. Посол России в Израиле был вызван в МИД.
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Заявление Лаврова и "денацификация Украины"
Итак, министр иностранных дел сделал наиболее антисемитское высказывание из всех возможных, фактически обвинив сам еврейский народ в Холокосте. Если он не боится делать такие высказывания, значит, можно заключить, что это настоящее отношение к еврейскому народу в государственной верхушке.
Но почему сейчас? Почему в такой форме? Очевидно, в такие дебри их завела абсолютно дебильная концепция "денацификации Украины", которую они взяли на вооружение для объяснения неспровоцированной военной агрессии против нашего государства.
Тотальный идиотизм идеи "денацификации" страны во главе с президентом-евреем очевиден уже всем, и страна-агрессор вынуждена реагировать на это на самом высоком уровне. Очевидно, и дальше делать вид, что все "идет по плану" они просто не могут, а все варианты объяснения собственных действий плохи.
Заявление Лаврова спровоцировало скандал в мире / Фото Getty Images
Важно Путин превратился в монстра
Ответы – в Чеченской войне
Но откуда вообще взялась эта "денацификация" и этот "нацизм", которым они объясняют агрессию против Украины? Думаю, ответы нужно искать в Чеченской войне, где они использовали довольно примитивную, но ограниченно-дееспособную схему: попытаться отождествить врага с чем-то очень негативным в контексте восприятия мировой общественностью. В случае Чечни это была "угроза исламского терроризма".
Хотя лидеры чеченского сопротивления были полностью светскими патриотами, но в Кремле это никого не волновало. Мир тогда боялся "исламского терроризма", и именно его развитием устрашали всех как гипотетическим итогом победы борцов за независимость Чечни. По ряду причин это даже сработало. И вот в Кремле решили, что эта схема будет работать всегда.
По всей видимости, бункерный дед решил захватить Украину и возродить СССР еще тогда, когда он не был ни бункерным, ни дедом. И уже тогда он и его клика прекрасно понимали, что просто так взять и захватить другое государство очень сложно, и это точно вызовет очень негативную реакцию в мире.
Наверное, так могли выглядеть их соображения, но схема была именно такой – готовить захват Украины, готовя как идеологическое объяснение этой агрессии (и метод дискредитации защитников Украины) обвинение украинцев в нацизме.
Следует напомнить, что это можно было еще и соединить с новой идеологемой самой России – "культом победы", которую превратили там в форму псведорелигиозного верования.
Схема отрабатывалась очень долго, в нее было вбухано большое количество ресурсов, но, как и любая теоретическая модель, она быстро начала входить в противоречие с реальностью.
Но потом стало ясно, что то, что было раньше, это еще не шизофрения. Впоследствии президентом Украины стал еврей Зеленский, и это, в общем-то, должно было окончательно разрушить пропагандистскую схему объяснения агрессии против Украины…
Но что делать в Кремле?
Отказаться от планов, которые вынашивались годами? Поменять модель объяснения всего, в которую уже вложили невероятные горы денег? Нет, они выбрали совершенно дебильный путь – повторять то, что говорили раньше, отвергать реальность, играть роль дурака.
Именно эта цепочка событий и привела к Лаврову, который на весь мир рассказывает, что "нет больших антисемитов, чем евреи, и один из таких антисемитов-евреев – это сам Гитлер".
Это история – не только моральной деградации, это еще и полное интеллектуальное вырождение целой страны, которая вчера хоть претендовала на какую-то культуру и науку, а теперь сама себя превратила в злобное, кровожадное и человеконенавистническое посмешище.
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