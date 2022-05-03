Это уже вызвало негодование в Израиле. Посол России в Израиле был вызван в МИД.

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Заявление Лаврова и "денацификация Украины"

Итак, министр иностранных дел сделал наиболее антисемитское высказывание из всех возможных, фактически обвинив сам еврейский народ в Холокосте. Если он не боится делать такие высказывания, значит, можно заключить, что это настоящее отношение к еврейскому народу в государственной верхушке.

Но почему сейчас? Почему в такой форме? Очевидно, в такие дебри их завела абсолютно дебильная концепция "денацификации Украины", которую они взяли на вооружение для объяснения неспровоцированной военной агрессии против нашего государства.

Тотальный идиотизм идеи "денацификации" страны во главе с президентом-евреем очевиден уже всем, и страна-агрессор вынуждена реагировать на это на самом высоком уровне. Очевидно, и дальше делать вид, что все "идет по плану" они просто не могут, а все варианты объяснения собственных действий плохи.

Заявление Лаврова спровоцировало скандал в мире / Фото Getty Images

Поэтому они пошли на жертву – поставили возможность отношений с Израилем под удар, ради хотя бы дебильного, но "как рационального" объяснения, которое можно было бы продать хотя бы "внутренней аудитории". Они запутались в собственной пропаганде, и вынуждены для ее подтверждения делать совершенно дебильные шаги.

Важно Путин превратился в монстра

Ответы – в Чеченской войне

Но откуда вообще взялась эта "денацификация" и этот "нацизм", которым они объясняют агрессию против Украины? Думаю, ответы нужно искать в Чеченской войне, где они использовали довольно примитивную, но ограниченно-дееспособную схему: попытаться отождествить врага с чем-то очень негативным в контексте восприятия мировой общественностью. В случае Чечни это была "угроза исламского терроризма".

Хотя лидеры чеченского сопротивления были полностью светскими патриотами, но в Кремле это никого не волновало. Мир тогда боялся "исламского терроризма", и именно его развитием устрашали всех как гипотетическим итогом победы борцов за независимость Чечни. По ряду причин это даже сработало. И вот в Кремле решили, что эта схема будет работать всегда.

По всей видимости, бункерный дед решил захватить Украину и возродить СССР еще тогда, когда он не был ни бункерным, ни дедом. И уже тогда он и его клика прекрасно понимали, что просто так взять и захватить другое государство очень сложно, и это точно вызовет очень негативную реакцию в мире.

"А давайте скажем, что там – одни нацисты. Просто объявить их "исламскими фундаменталистами" не получится, а вот нацистами – можно попробовать. Никто в мире не любит нацистов, а потому может получиться, и можно будет пропихнуть это как вынужденные меры?"

Наверное, так могли выглядеть их соображения, но схема была именно такой – готовить захват Украины, готовя как идеологическое объяснение этой агрессии (и метод дискредитации защитников Украины) обвинение украинцев в нацизме.

Следует напомнить, что это можно было еще и соединить с новой идеологемой самой России – "культом победы", которую превратили там в форму псведорелигиозного верования.

Схема отрабатывалась очень долго, в нее было вбухано большое количество ресурсов, но, как и любая теоретическая модель, она быстро начала входить в противоречие с реальностью.

Под чисто умозрительную конструкцию приходилось постоянно подводить "костыли". Сначала на ТВ Московии придумали, что после Евромайдана у нас всю власть захватили "Правый сектор" и Ярош. Потом, когда на выборах ни Яроша, ни "Правый сектор" никуда не выбрали, пришлось фантазировать на тему, что "Ярош все равно все полностью контролирует", предложив совершенно шизофреническую схему "криптонацизма".

Но потом стало ясно, что то, что было раньше, это еще не шизофрения. Впоследствии президентом Украины стал еврей Зеленский, и это, в общем-то, должно было окончательно разрушить пропагандистскую схему объяснения агрессии против Украины…

Но что делать в Кремле?

Отказаться от планов, которые вынашивались годами? Поменять модель объяснения всего, в которую уже вложили невероятные горы денег? Нет, они выбрали совершенно дебильный путь – повторять то, что говорили раньше, отвергать реальность, играть роль дурака.

Именно эта цепочка событий и привела к Лаврову, который на весь мир рассказывает, что "нет больших антисемитов, чем евреи, и один из таких антисемитов-евреев – это сам Гитлер".

Это история – не только моральной деградации, это еще и полное интеллектуальное вырождение целой страны, которая вчера хоть претендовала на какую-то культуру и науку, а теперь сама себя превратила в злобное, кровожадное и человеконенавистническое посмешище.

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