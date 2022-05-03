Для того чтобы отношения будущей свободной России с Западом выстраивались на равноправной основе, мы должны ему что-то предложить. Нам надо понимать, что нам придется идти на самые разнообразные уступки.

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Битва между тиранией и демократией

Запад практичен и, к сожалению, этот практицизм привел к тому, что Путин превратился в монстра, решив, что он может все. Но важно понимать, что главная битва между тиранией и демократией, между тоталитаризмом и свободой в 21 веке – это противостояние Свободного мира с Китаем.

И если мы сумеем сыграть свою роль в противостоянии Китаю, то в этом я вижу шанс свободной России стать равноправным членом демократического мирового сообщества.

Путин превратился в монстра / Фото Getty Images

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Шанс на свободу

Это позволит нам решить свои проблемы на Дальнем Востоке и в Сибири, а кроме того предложить Западу сотрудничество, в котором и он, и мы будем безусловно заинтересованы.

Россия должна стать частью мира демократии и тогда баланс сил в глобальном противостоянии свободы и тирании начнет меняться в пользу свободы. Это тот исторический шанс для нашей страны, который мы не можем упустить.

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