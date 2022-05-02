Тем более, в первый день войны в Украине Россию посетил Ильхам Алиев, а в Ереване не хотят, чтобы о судьбе Нагорного Карабаха договорились за их спиной.

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Кому нужна была встреча

Во всем остальном, выглядит словно встреча больше нужна России, поэтому и согласованный нетипичный для таких событий документ о сотрудничестве с тридцати пунктов. Взгляните на них: акцент на переводе расчетов в национальную валюту, увеличение товарооборота, стратегическое партнерство.

России следует демонстрировать, что они якобы не попали в изоляцию и продолжают диалог с другими странами, также важно подчеркнуть собственное влияние на процессы в регионе. Также в Кремле рассчитывают, что удастся использовать Армению для обхода санкций.

Путин пытается показать, что Россия якобы не в изоляции / Фото Getty Images

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Настроения в Армении

Даже тот факт, как Путин сидел рядом с Пашиняном, а не через многометровый стол – в этом определенная символика, якобы российский президент встречается с союзником, но уверяю Вас, экономическое влияние и влияние безопасности со стороны России на ситуацию в Армении не вечно, а диаспора приложит всех усилий, чтобы минимизировать существующую зависимость.

В Армении растут антироссийские настроения, так как люди отдают себе отчет, что реальной дружбы не было никогда и Ереван просто "кинули".

Россия торговала вооружением с Азербайджаном и Арменией одновременно, подстрекая войну в собственных интересах. В Ереване это понимают, но не могут мгновенно порвать с Россией и вытеснить ее из процессов. Именно поэтому работа ведется постепенно.

На смену российским "миротворцам" могут прийти другие, ОБСЕ еще активизирует свою деятельность, несмотря на попытки министра иностранных дел России Лаврова приуменьшить их роль, а Армения создаст условия для своей независимой политики. На все нужно время, как бы нам ни хотелось результатов сразу.

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