Тем более, в первый день войны в Украине Россию посетил Ильхам Алиев, а в Ереване не хотят, чтобы о судьбе Нагорного Карабаха договорились за их спиной.
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Кому нужна была встреча
Во всем остальном, выглядит словно встреча больше нужна России, поэтому и согласованный нетипичный для таких событий документ о сотрудничестве с тридцати пунктов. Взгляните на них: акцент на переводе расчетов в национальную валюту, увеличение товарооборота, стратегическое партнерство.
России следует демонстрировать, что они якобы не попали в изоляцию и продолжают диалог с другими странами, также важно подчеркнуть собственное влияние на процессы в регионе. Также в Кремле рассчитывают, что удастся использовать Армению для обхода санкций.
Путин пытается показать, что Россия якобы не в изоляции / Фото Getty Images
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Настроения в Армении
Даже тот факт, как Путин сидел рядом с Пашиняном, а не через многометровый стол – в этом определенная символика, якобы российский президент встречается с союзником, но уверяю Вас, экономическое влияние и влияние безопасности со стороны России на ситуацию в Армении не вечно, а диаспора приложит всех усилий, чтобы минимизировать существующую зависимость.
В Армении растут антироссийские настроения, так как люди отдают себе отчет, что реальной дружбы не было никогда и Ереван просто "кинули".
Россия торговала вооружением с Азербайджаном и Арменией одновременно, подстрекая войну в собственных интересах. В Ереване это понимают, но не могут мгновенно порвать с Россией и вытеснить ее из процессов. Именно поэтому работа ведется постепенно.
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