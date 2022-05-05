За два месяца войны российским пропагандистам неоднократно приходилось "менять методички", чтобы объяснить причину войны против Украины. Очередное изменение наступило тогда, когда оказалось, что русские не вполне понимают значение слова "денацификация".

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Издание "Проект" провело исследование и обнаружило, что пропагандисты почти отказались от этого слова. Этот тезис им подтвердили и приближенные к Кремлю медиаменеджер, социологи и политолог. Причиной стало то, что в Кремле решили провести соцопрос, где среди вопросов были и главные тезисы российской пропаганды о войне против Украины. И россияне так и не смогли как следует объяснить, что для них означает "денацификация". А некоторые – даже выговорить это слово. Так что термин оказался неудачным.

В конечном итоге в Кремле решили почти отказаться от его использования. Например, если в первом выпуске после начала войны российский пропагандист Дмитрий Киселев посвятил определению этого слова целых семь минут в своей программе, то уже в апреле в выпусках он это слово либо не использовал, либо один раз за эфир.

Хотя полностью от этого слова там решили не отказываться. Ведь негоже это делать, если его использовал сам российский диктатор Владимир Путин.

"Денацификация – это то, что массово ждет Россию в ближайшее время"

Такое решение российских пропагандистов вызвало резкую критику со стороны советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка.

Вы вторглись в другую страну, массово убивали мирных жителей под надуманным предлогом, а потом просто передумали?

– написал Михаил Подоляк.

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Но заверил, что вскоре россияне надолго запомнят это слово.

"Должен расстроить всех сторонников войны. Пора научиться правильно писать, произносить и толковать этот термин. Потому что денацификация – это то, что массово ждет Россию в ближайшее время. Мы должны уничтожить российский нацизм", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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