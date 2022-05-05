За його словами, у медіа країни-агресорки стверджують, що Україна начебто демонстративно відмовилася від жителів Херсонської області, відключивши їм мобільний звʼязок. Цю заяву Сергій Лещенко спростовує, повідомляє 24 канал.

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Він заявив, що це брехня, адже Україна не відключала мобільний звʼязок для Херсонщини. Він зник через знищення інфраструктури, яку зруйнувала сама Росія.

Сергій Лещенко пояснив, що окупанти намагаються відключити мобільний звʼязок і увімкнути російський. Так вони хочуть контролювати місцеве населення на рівні обміну інформації в соціальних мережах та між собою.

"Херсонщина не здалася Росії й рух опору відбувається саме на низовому рівні. А російська пропаганда називає це начебто зловмисні дії самої української влади", – розповів Сергій Лещенко.

Останні новини з Херсонщини

В тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники влаштували справжню блокаду місцевим мешканцям. З міста не можна виїхати та в'їхати.

Жителі міста Нова Каховка, що на Херсонщині, яке тимчасово перебуває в російській окупації, продовжують чинити опір ворог. Вони запланували спеціальний мітинг у сакральну для росіян дату – 9 травня.

Оскільки у Херсоні мирні мешканці виходять на протести та показують небажання жити в місті під російським прапором, окупанти вирішили полишити спроби провести референдум та планують приєднати Херсонську область до анексованого Криму.

У Каховському районі, що на Херсонщині, російські окупанти роблять все можливе, аби перетворити окуповану частину області на нове квазіутворення "ХНР". Там вже впроваджують рублі.

Будь-які комунікації по Херсону та області максимально ускладнені, днями ще й був відсутній інтернет та мобільний зв’язок. Окупанти посилили "фільтраційні" заходи та збільшили кількість блокпостів.

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