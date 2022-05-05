Зокрема, найманці Кремля викрали заступника сільського голови Родіонова Євгенія. Таку інформацію повідомили на сторінці Чорнобаївської сільської ради у фейсбуці.

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Окупація приміщення Чорнобаївської сільської ради

За попередніми даними 2 травня о 7 годині ранку російські військові з озброєнням захопили приміщення Чорнобаївської сільської ради. Москальська орда зірвала Державний Прапор України та вивісила свій ганебний триколор, зламала замки у службових кабінетах та сейфах. Також московити провели обшук приміщення сільради. Працівників органу місцевого самоврядування не допускають до робочих місць.

Заступника сільського голови взяли у полон

Того ж дня окупанти затримали заступника сільського голови Родіонова Євгенія. Після допиту чоловіка викрали. Інформація про місце його перебування наразі відсутня.

Сільський голова Чорнобаївки у важкому стані після обшуків росіянами

Російські військові вдерлися з озброєнням у помешкання чорнобаївського сільського голови Дударя Ігоря. Під час обшуків було пошкоджено майно чоловіка. На сторінці Чорнобаївської сільської ради повідомили, що з 2 травня Дудар перебуває у тяжкому стані в лікарні. Зазначається, що за самою лікарнею ведеться нагляд російськими солдатами.

Через відсутність на території громади мобільного зв’язку та Інтернету з 30 квітня по 4 травня не було можливості висвітлити достовірну інформацію про виниклу ситуацію,

– написали у фейсбуці.

Раніше міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час спілкування з журналістами у Запоріжжі розповідала, що російські загарбники на Херсонщині захопили в полон голову Чорнобаївської сільської ради Ігоря Дудара. Вона наголосила, що зараз українська влада робить усе можливе для повернення викрадених чиновників.

Працівники сільради вірні своїй присязі

У Чорнобаївській сільській раді наголосили, що працівники сільради залишаються вірними присязі посадової особи місцевого самоврядування. Також зазначається, що відповідно цієї присяги вони продовжують вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки.

МИ УКРАЇНЦІ! Чорнобаївка – це Україна! Все буде Україна! Так було, є та буде!

– зазначили на сторінці.

Яка ситуація у Чорнобаївці Херсонської області:

2 травня українські військові в черговий раз красиво "привітали" російських окупантів в Чорнобаївці. Це вже 18 раз українські воїни розбивають ворога у легендарному місці Чорнобаївка.

19 квітня в Чорнобаївці, що на Херсонщині, внаслідок нічних бойових дій пошкодили 11 житлових будинків. На щастя, ніхто з мешканців не зазнав поранень.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів історії, які поширюють між собою окупанти. Зокрема про те, що стається з тими, хто "воював" у Чорнобаївці, Чорнобилі й Конотопі.

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